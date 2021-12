Conducteur Diana roept in de trein op om liever te zijn voor elkaar: ‘Komt recht uit mijn hart’

Ze viel ons meteen op. Vorige week treinden mijn schoonzus en ik tussen Deventer en Roosendaal en bij elk station dat we aandeden, hoorden we de stem van de conducteur die de reizigers niet alleen opriep het mondkapje op de juiste manier te dragen, maar vooral om lief te zijn voor elkaar. Juist in deze moeilijke tijd. Ze maakte indruk, wie was deze vrouw? De NS ging op zoek en kwam uit bij Diana Smilde. Een Zwolse die sinds 3 jaar hoofdconducteur is en een eigen draai aan haar werk geeft.