Conducteur verliest belangrijke taak op nieuwe test-trein van NS: machinist sluit de deuren

De aangepaste trein wordt vanaf komende dinsdag elke dinsdag en woensdag getest op het traject Amsterdam Centraal-Hoofddorp. Reizigers merken er niet direct veel van, verwacht de NS. De sprinter ziet er hetzelfde uit, op extra camera's en sensoren na. Maar de nieuwe techniek heeft voor het personeel flinke gevolgen. De machinist krijgt vanuit de cabine overzicht over alle deuren en sluit ze stipt op tijd.

Afgelopen tijd is dat uitgebreid getest. Als er iets tussen de deuren blijft steken, gaan ze bijvoorbeeld direct weer open. Die techniek is niet nieuw, maar wel verfijnd en reageert nu ook als er bijvoorbeeld een hondenriem tussen zit. Dat is getest met pluchen beesten en vrijwilligers. Nu is het tijd om voor het eerst met echte reizigers te testen. Dan moet duidelijk worden of er nog iets moet worden aangepast waar treinreizigers wél wat van merken.

Eén minuut tijdwinst

Met de nieuwe techniek hoopt de NS per trein één minuut te winnen. Dat is precies genoeg om over een paar jaar het aantal treinen op te hogen naar acht per uur; elke 7,5 minuut één op hetzelfde perron. En dat is weer nodig in de voorbereiding op de grootschalige werkzaamheden die rond 2025 gepland zijn op Amsterdam Centraal. De perrons worden dan verbreed, waardoor er minder treinen kunnen stoppen. De Intercity Direct stopt dan op Amsterdam Zuid, in plaats van Centraal. Door efficiënter te rijden met de sprinters, hoopt de NS dat reizigers minder last krijgen van het werk.

Quote De conducteur blijft nodig als chef van de trein en treedt op in geval van calamitei­ten. Maar zijn belangrijk­ste taak is het verlenen van service

De conducteur kan zijn fluitje achterwege laten en is er alleen nog voor service. Nu nog sluiten conducteurs voor vertrek eerst alle deuren, behalve degene waar ze zelf in staan. Ze kijken nog een keer of alles veilig is en doen dan ook de laatste deur dicht. In de Airport Sprinter wordt die stap overgeslagen, wat 12 seconden per station moet schelen.

Dat kan een opmaat zijn naar een toekomst zonder conducteurs, wat de Spoorwegen veel personeel zou schelen. Maar dat is volgens NS-woordvoerder Carola Belderbos niet de bedoeling van de test. ,,Daar is op dit moment geen sprake van. De conducteur blijft nodig als chef van de trein en treedt op in geval van calamiteiten. Zijn belangrijkste taak is het verlenen van service. Op het traject bij Schiphol reizen veel buitenlandse toeristen met vragen, die blijven we helpen.”