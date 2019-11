Conflict e-bikebazen loopt hoog op: Stella en Amslod ruziën over reclames

Amslod lanceerde in oktober een kortingsactie waarbij extra hoge inruilkortingen bood op fietsen van Stella tijdens de ‘Nationale Stella inruildagen’. Stella schrijft daarover in de aangetekende brief dat er daardoor sprake is van ‘oneerlijke handelspraktijk en merkinbreuk’. Bert Jonkeren van Amslod is niet van plan in te binden en noemt de aangetekende brief van Stella ‘kinderachtig’.