Conflict Nagorno-Karabach ook voelbaar in Nederland: Azerbeidzjanen ‘bedreigd’ door Armeniërs

Ernst Kuipers: binnen paar dagen misschien nieuwe maatrege­len tegen corona nodig

15:24 Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd. Over de inhoud van de mogelijke maatregelen wil Kuipers niet speculeren.