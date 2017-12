Connexxion brengt 3.000 leerlingen veilig thuis

Zowel het Wellantcollege in Klaaswaal als CSG Willem van Oranje, het Hoeksch Lyceum en het Actief College moesten de berichtgeving voor hun leerlingen meerdere keren aanpassen. Aanvankelijk zouden de scholieren het pand na het vijfde lesuur, rond 12.,30 uur, mogen verlaten. Maar door een wisselende ‘sneeuwdienstregeling’ bij Connexxion werd dat tijdstip telkens vervroegd.



Uiteindelijk liepen de meeste leerlingen rond 11.00 uur de klas uit. Op weg naar de bushalte, waar soms wel een rij van enkele honderden scholieren klaar stond om naast de verwarming in de bus plaats te nemen. ,,In totaal zijn het denk ik meer dan drieduizend leerlingen. Maar iedereen is veilig thuis gebracht’’, zegt Rianne Koole, directeur van het Actief College.



Connexxion vervroegde uiteindelijk de aanrijtijden in de Hoeksche Waard vanwege een uitgekiend rijschema in de regio. Nadat de Hoeksche Waardse kinderen van school naar de dorpen waren gebracht, reden de bussen door naar Barendrecht om daar hetzelfde te doen. Later volgde nog andere gebieden. ,,De leerlingen in Barendrecht waren een uur later uit dan onze leerlingen. Zo schoof het steeds op’’, zegt directeur stafbureau van De Willem, André van Herk. ,,Het was een kettingreactie.’’