Containerschepen worden steeds groter, maar blijft dat wel goed gaan?

Coronavirus LIVE | Gemiddeld aantal besmettin­gen blijft dalen, wel meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

16:05 Bondskanselier Angela Merkel wil dat heel Duitsland in een strenge nationale lockdown gaat. Ze wil in een korte periode zo veel mogelijk activiteiten in heel het land lamleggen, omdat volgens haar daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tot staan kan worden gebracht. Ook in Nederland zijn er weer meer coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.