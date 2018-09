Coördinator Terrorismebestrijding: terrorismedreiging is niet kritiek

Politie valt woning van 'hartstikke aardig' Koerdisch gezin binnen

20:46 De politie heeft donderdagavond een inval gedaan in een woning in het Gelderse Huissen. Daar ging een arrestatieteam met behulp van een kettingzaag naar binnen. Naast Huissen werden er op drie plekken in Arnhem invallen gedaan.