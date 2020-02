Cor heeft hersenschade, maar wil heel graag werken

Wanneer je werkt in de wijnindustrie, word je ontvangen als vorst, vertelt Anderiesen. Hij zit op een bureaustoel met wieltjes aan de keukentafel in het Noord-Hollandse dorpje Velserbroek, maar in gedachten is hij op een idyllisch gelegen landgoed in Australië waar zoveel wijn klaarstaat dat zijn gebit paars aanslaat. ,,Dat gebeurde standaard bij het proeven van de nieuwe oogst. Destijds was ik wijnkenner, nu ben ik een liefhebber’’, zegt hij met een lachje.