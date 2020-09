Corona-experts zijn agressieve tweets beu: ‘Sommige reacties zijn echt verschrikkelijk’

Lange tijd ging het goed, maar de laatste weken worden de drie corona-experts overspoeld met haatberichten op Twitter. ,,Het lijkt wel of er twee kampen zijn in Nederland die zich afzetten tegen het coronabeleid. Het ene kamp vindt dat we te streng zijn en het andere kamp is van mening dat er juist te weinig gebeurt om het virus terug te dringen. Wat de groepen bindt is dat ze het beleid sowieso nooit steunen, wat er ook wordt besloten. We krijgen met name de laatste twee weken heel veel agressieve reacties naar ons hoofd geslingerd. Dat zijn we zo beu, dat we niet langer reageren op anonieme accounts of op teksten met een beschuldigende, kwetsende of insinuerende toon’’, zegt Marc Bonten.

Veel tijd

Volgens hem hebben kennelijk nogal wat mensen veel tijd om op tweets te reageren. ,,Ze uiten allerlei beledigingen en beschuldigingen die nergens op slaan. We willen best in discussie gaan, maar daar passen we voor. Even hebben we nog overwogen om helemaal met Twitter te stoppen, maar we vinden dat we dat niet kunnen maken richting de mensen die wel serieuze vragen stellen. Want zeker nu het aantal besmettingen sterk stijgt, is er behoefte aan informatie. Dus iedereen met een vraag of opmerking over Covid-19 is nog steeds van harte welkom, maar dan niet anoniem en met fatsoen.’’

Het is volgens Bonten niet zo dat de drie OMT-leden vanaf nu veel tijd kwijt zijn met het blokkeren van accounts. ,,Nee hoor, we reageren gewoon niet meer.’’ De meeste twitteraars reageren positief op het besluit, alhoewel er uiteraard ook kritiek is. Een aantal vindt het bijvoorbeeld ‘OMT-onwaardig’ om niet meer op iedereen te reageren.

