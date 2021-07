Corona in heel het land weer in opmars, ook in Brabant meer besmettingen

Meer dan twee keer zoveel mensen hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus dan in de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week eerder noteerde het instituut 4208 gevallen.

Het is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam het aantal nieuwe gevallen iedere week af, in de vorige rapportage nog met ruim een kwart, maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren neemt het aantal besmettingen hard toe.

In totaal testten afgelopen week 50 per 100.000 inwoners positief op SARS-CoV-2. Een week eerder ging het nog om 25 per 100.000 inwoners.

Uit de laatste cijfers blijkt dat 4,5 procent van de coronatesten die mensen bij de GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 3,1 procent. Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel, van 94 naar 47 in een hele week. Van deze patiënten waren er 7 zo ziek na een corona-infectie dat ze op de intensive care belandden.

Reproductiegetal stijgt ook weer

Volgens berekeningen van het RIVM ligt het reproductiegetal op 0,97, tegen 0,76 een week eerder. Het cijfer maakt duidelijk dat de pandemie nog maar een beetje aan het uitdoven is. Iedere 100 mensen die het virus oplopen besmetten gemiddeld 97 anderen. Overigens kijkt het RIVM twee weken terug in de tijd om het reproductiegetal te bepalen.

Momenteel zijn nog 10.941 mensen die het virus bij zich dragen besmettelijk voor anderen, schat het RIVM in. De bandbreedte van die schatting is wel vrij groot: het zijn er volgens het instituut in elk geval tussen de 5.921 en 16.492.

Het RIVM noteerde afgelopen week 13 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 15 in de week daarvoor.

Flinke stijging in Midden- en West-Brabant

Ook in Brabant is te zien dat de cijfers weer flink oplopen. Vooral in Midden- en West-Brabant is er een flinke stijging te zien. Deze week werden daar 655 coronabesmettingen genoteerd. Vorige week waren dat er nog 283. In Zuidoost-Brabant werden deze week 405 besmettingen gemeld tegenover 137 positieve testuitslagen van vorige week.

Alleen in het noorden van Brabant lijken de besmettingen iets minder hard te gaan. Daar werden deze week 233 besmettingen genoteerd tegenover 160 van een week terug.