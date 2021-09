Corona-ontheffing voor kortebaandraverijen Noord-Holland, ‘bubbel’ valt niet bij iedereen goed

Verloskun­di­gen bezorgd nu zwangere vrouwen niet meer naar ziekenhuis Zutphen kunnen: ‘Beslissing kwam uit het niets’

21 september Verloskundigen uit Zutphen en omgeving maken zich zorgen om hun zwangere vrouwen. Gelre ziekenhuizen besloot vrijdag de verloskamers in het ziekenhuis in Zutphen te sluiten vanwege een personeelstekort. Het ziekenhuis verwijst vrouwen voor hun bevalling naar ziekenhuizen in de wijde regio, zoals Doetinchem, Deventer en Apeldoorn. Tot frustratie van verloskundigen. ,,Dit is zorgwekkend.’’