Corona veroorzaakt scherpe tweedeling: ‘Mensen krijgen schurft aan ongevaccineerden’

Vriendinnen verklaarden mevrouw Simic (70) voor gek dat ze zich liet vaccineren. Ze snuffelt tussen kledingrekken op de Amsterdamse Dappermarkt. In dit stadsdeel van Amsterdam is de vaccinatiegraad met 65 procent lager dan het landelijk gemiddelde. ,,Ze zeiden dat je er dood van zou gaan, want iedereen ging dood. Maar ik weet niet of dat waar is.” Mevrouw Simic glimlacht een beetje ongemakkelijk. Zij wilde niet dood, en ze wilde geen corona. ,,In mijn familie liet iedereen zich vaccineren en niemand ging dood.”