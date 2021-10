Corona zorgde voor verhuizing: 'Fijn dat we nu hiér wonen en niet dáár, in de Randstad’

‘Na het avondeten zeggen Erik en ik nu vaak tegen elkaar: zullen we nog even? Dan fietsen we vanaf ons huis in Oosterland in vijf minuten naar de Oosterschelde en wandelen bij ondergaande zon over de dijk, de wind in ons gezicht. Soms zien we de bruinvissen in de zee spelen, of een zeehond, met zo’n lieve dikke kop, en dat zijn dan van die momenten dat ik me even heel gelukkig prijs. Wat fijn dat we nu hiér wonen en niet dáár.