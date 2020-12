‘Coronabonus’ dubbel voor zorgmedewerkers: ‘Een stuk erkenning, maar er was ook veel verdriet’

‘Mensen die doorfees­ten alsof er niks aan de hand is.. Die laten ons op de ic in de kou staan’

13:19 Geen tijd om te zitten, dreigementen via de telefoon en een buitenwereld die wel klaar is met het coronavirus. De mensen van de ic kregen applaus tijdens de eerste golf, maar staan er nu alleen voor. Dit is het verhaal van vijf van hen. ,,Ze laten ons in de kou staan, zo voelt dat hier.’’