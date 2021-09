CoronaCheck-app overbelast door piek in aanvragen en DDoS-aanvallen

updateDe Coronacheck-app, waarmee mensen vanaf vandaag toegang kunnen krijgen tot onder meer de horeca, kampt met problemen. Op sociale media melden diverse mensen dat zij ergens niet naar binnen konden. Een woordvoerder van VWS zegt dat de overbelasting het gevolg is van het feit dat heel veel mensen nu een QR-code proberen op te halen. Daarnaast is er vanavond sprake van DDoS-aanvallen op de server, wat extra capaciteit opslokt.

Een twitteraar meldt dat ze daardoor niet bij de bioscoop naar binnen kon, net als andere mensen die in de rij stonden. Een ander meldt dat een bezoek aan de voetbalwedstrijd FC Utrecht-PEC Zwolle in het water viel. Op de website allestoringen.nl regende het aan het begin van de avond meldingen over een storing bij de Coronacheck-app. Na half negen leken de problemen wat af te nemen. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijk Horeca Nederland (KHN), meldt dat er op diverse plaatsen in het land rijen voor cafés staan. Ook zouden mensen die zich willen laten testen moeite hebben om op tijd of dicht in de buurt een coronatest te krijgen, stelt Beljaarts, die spreekt van ‘een dubbele vuistslag’. De KHN is sowieso sceptisch over de coronapas, en wil in plaats daarvan dat de samenleving weer helemaal open gaat, zonder beperkingen.

Tekst loopt door onder de tweets

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Johan de Vos, voorzitter van de horecabond in de regio Breda, zegt dat het probleem in zijn ogen niet bij de app van de klanten zit, maar bij de bedrijven die het moeten controleren. ,,We krijgen een foutmelding.” De horeca-ondernemer zegt mensen bij wie de controle niet werkt gewoon binnen te laten. ,,Dit is echt een probleem van de overheid, niet van ons. Het is gewoon niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.”

Overbelasting en DDoS-aanvallen

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een storing. ,,De app werkt ook gewoon offline, dus daar zit het niet in. Door mensen die voor het eerst een QR-code maken en door mensen die voor het eerst sinds weken weer de app openen is het momenteel druk- Elke 28 dagen worden uitgegeven QR code’s ververst, vanwege veiligheidsvoorschriften.” Naast de overbelasting is er vanavond sprake van DDoS-aanvallen op de server, wat extra capaciteit opslokt. Volgens de woordvoerder vinden dit soort aanvallen - waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer - met enige regelmaat plaats en is de overheid goed in staat de aanvallen af te slaan.

Hij adviseert mensen die met de problemen met de app kampen even geduld te hebben en het later opnieuw te proberen. Wel is het verstandig om al voor vertrek de code op te halen, en niet te wachten tot je ergens in de rij staat. De woordvoerder stelt dat de problemen niet zullen aanhouden, omdat veel mensen nu weer voor vier weken voorzien zijn van een geldige code.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De foutmelding © ADR

Mona Keijzer

Al met al gaat de eerste dag waarop de toch al omstreden coronapas wordt ingevoerd, bepaald niet geruisloos voorbij. Eerder vandaag ontstond grote beroering om uitspraken van staatssecretaris Mona Keijzer in De Telegraaf. Ze veegde daarin openlijk de vloer aan met de maatregel. Dat kostte haar haar baan. Demissionair Rutte zette Keijzer een paar uur later uit het kabinet. Beljaarts (KHN) zegt dat de voormalig staatssecretaris op één lijn zit met de horecabond. ,,Dat is nu meteen bestraft.”

Minister Hugo de Jonge zegt juist dat toegangscontrole in de horeca de enige manier is om daar de anderhalve meter nu al los te laten. Hij stelde vandaag nog in een interview met deze site dat 1,8 miljoen Nederlanders niet gevaccineerd zijn. Dat kan in potentie leiden tot veel ziekenhuis- en ic-opnames, waarschuwt hij. Ook het Outbreak Management Team zit op die lijn.