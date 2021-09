CoronaCheck-app overbelast op eerste avond zonder anderhalve meter

Een twitteraar meldt dat ze daardoor niet bij de bioscoop naar binnen kon, net als andere mensen die in de rij stonden. Een ander meldt dat een bezoek aan de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Zwolle in het water viel. Op de website allestoringen.nl regent het inmiddels meldingen over een storing bij de Coronacheck-app.

Johan de Vos, voorzitter van de horecabond in de regio Breda, zegt dat al zijn zaken getroffen zijn, ook buiten Breda. De Vos meldt dat het probleem in zijn ogen niet bij de app van de klanten zit, maar bij de bedrijven die het moeten controleren. ,,We krijgen een foutmelding.” De horeca-ondernemer zegt mensen bij wie de controle niet werkt gewoon binnen te laten. ,,Dit is echt een probleem van de overheid, niet van ons. Het is gewoon niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een storing. ,,De app werkt ook gewoon offline, dus daar zit het niet in. Het komt omdat heel veel mensen nu tegelijk een QR-code willen hebben. Daarom is het heel druk, en dat levert problemen op.” Hij adviseert mensen die er mee kampen even geduld te hebben en het later opnieuw te proberen.

Al met al gaat de eerste dag waarop de toch al omstreden coronapas wordt ingevoerd, bepaald niet geruisloos voorbij. Eerder vandaag ontstond grote beroering om uitspraken van staatssecretaris Mona Keijzer in De Telegraaf. Ze veegde daarin openlijk de vloer aan met de maatregel. Dat kostte haar haar baan. Demissionair Rutte zette Keijzer een paar uur later uit het kabinet.