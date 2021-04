Coronacijfers willen maar niet omlaag: 'Versoepelingen bekijken we met zeer grote zorg'

Hoe zorgelijk is de situatie in de ziekenhuizen?

Zo zorgelijk dat de ziekenhuizen vrijdag besloten hebben de capaciteit van het aantal ic-bedden verder te verhogen, van 1450 naar 1550. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ): ,,De aantallen patiënten zijn in de afgelopen week aanzienlijk gestegen, met name op de ic. Deze stijging zet naar verwachting komende week nog door. Er is meer capaciteit nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg.”