‘Coronamedicijn’ remdesivir mag nu ook gebruikt worden voor minder zieke patiënten

Het ebolamedicijn remdesivir, dat volgens een Amerikaanse studie ook lijkt te werken tegen corona, mag ook in Europa vaker worden gebruikt. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft besloten dat het nu ook beschikbaar wordt voor patiënten die niet aan de beademing liggen. Wat patiënten daarvan gaan merken, is nog onduidelijk: remdesivir is wereldwijd ontzettend schaars.

Tot nu toe mocht remdesivir in Europa alleen worden gebruikt onder toezicht, bij ernstig zieke coronapatiënten die aan de beademing liggen. In Nederland is het middel alleen beschikbaar voor studies. Het EMA heeft toestemming voor gebruik nu uitgebreid tot patiënten die er iets minder ernstig aan toe zijn: bijvoorbeeld patiënten die aan de zuurstof liggen of aan de niet-invasieve beademing, waarbij ze zelf ademen via een masker.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nog niet besloten of het het Europese advies overneemt, en onder welke voorwaarden. ,,Maar die beslissing zal snel genomen worden”, zegt een woordvoerder. ,,Over het algemeen volgen we de Europese lijn.”

Positieve studie

Het EMA laat remdesivir versneld - nog voor alle gebruikelijke onderzoeken zijn afgerond - toe op de markt. Reden daarvoor is een Amerikaanse studie. Bij een test met meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen die een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen naar elf dagen.

Het EMA evalueert deze gegevens momenteel in het kader van de versnelde evaluatie van remdesivir, maar geeft via het compassionate use programma dus wel alvast toestemming voor gebruik. ‘Het is over het algemeen bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende, langdurige ziekte of met ernstig, blijvend letsel, en wanneer er geen andere medicijnen zijn', schrijft het CBG.

Remdesivir tot dusver het enige antivirale middel dat een aantoonbaar positief effect heeft op coronapatiënten. Sommige artsen en wetenschappers stellen dat de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine ook werken tegen corona, maar gezondheidsautoriteiten zeggen dat daar te weinig bewijs voor is.

Beperkte voorraad

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA liet remdesivir daar al eerder versneld toe op de markt. Het is de vraag voor hoeveel patiënten dat soelaas gaat bieden. De producent, de Amerikaanse farmaceut Gilead, heeft slechts een beperkte voorraad. CNN meldde dat er slechts 200.000 doses beschikbaar zijn voor de hele wereld. Amerikaanse ziekenhuizen klagen dat de overheid geen transparant systeem heeft voor de verdeling van het middel.