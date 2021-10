Coronapas discrimineert niet en blijft van kracht, advocaat verliest kort geding

Het coronatoegangsbewijs mag toegepast blijven worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vanochtend bepaald. De rechter wees de eis van advocaat Bart Maes tot opschorting van de invoering van de toegangspas af. Maes had daartoe een kort geding aangespannen tegen de Staat.

In die procedure heeft Maes betoogd dat de controles op de QR-codes “onwettig, strafbaar en discriminerend” zijn. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen.

Evenals bij eerdere kort gedingen heeft de rechter tot uitgangspunt genomen dat hij zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe maatregelen. Alleen als er sprake zou zijn van onredelijk beleid of een gebrek aan wettelijke grondslag kan de rechter ingrijpen.

Wettelijke grondslag

Dat is hier niet het geval, aldus de rechter in de uitspraak. Er is een wettelijke grondslag voor de invoering van de pas en de Staat heeft begrijpelijk uiteengezet dat coronamaatregelen nog steeds nodig zijn. Het testen voor toegang heeft een legitiem doel, vindt de rechter: de beperking van de verspreiding van het virus.

Het hanteren van het bewijs is niet in strijd met het discriminatieverbod, oordeelt de rechter, en maakt geen inbreuk op grond- en mensenrechten.

Afscheid

De overheid voerde het coronatoegangsbewijs in om afscheid te kunnen nemen van de verplichte 1,5 meter afstand. Omdat op veel plekken afstand houden lastig is, heeft de overheid ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en concertzalen en op evenementen met een coronatoegangsbewijs te werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van Covid-19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus.

‘Discriminatie’

Maes vindt de controles op de QR-codes ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. ,,Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangs burgers”, opende Maes zijn pleidooi vorige week.

,,We zitten in de staart van de coronacrisis, de crisis is eigenlijk al voorbij. Na anderhalf jaar coronamaatregelen waarvan de meeste niet of nauwelijks iets positiefs hebben bijgedragen aan het oplossen van de pandemie, heeft het demissionaire kabinet het laatste monster gebaard: de coronapas, inmiddels ook al omgedoopt tot de apartheidspas.”

Andere wereld

,,In de coronapandemie moet de regering afwegingen maken die niet gemakkelijk zijn”, betoogde de landsadvocaat vorige week. ,,Met deze afweging kan men het oneens zijn.” Ze benadrukte dat door het coronatoegangsbewijs een aantal sectoren weer open kan en dat een groen vinkje in de app een andere beperking van grondrechten, namelijk het houden van 1,5 meter afstand, laat vervallen.

Maes ging inhoudelijk nauwelijks meer in op de argumenten van de overheid. ,,Wij leven in een totaal andere wereld”, concludeerde hij.

Malieveld

Advocaat Maes vindt dat de overheid al langer ‘rode lijnen overschrijdt’. ,,Bijvoorbeeld bij het geweld dat is gebruikt bij coronademonstraties op het Malieveld, eerder dit jaar. Ook is er een lijn overschreden toen besloten werd om 12- tot 18-jarigen te gaan inenten. Maar wat er nu gebeurt, de coronapas, vind ik echt afschuwelijk. Het leidt tot segregatie en dat is het ergste wat er is.”

