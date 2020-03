Coronapatiënt in quarantaine in container bij brandweerkazerne

Het is onbekend wie de persoon is. Het gaat om een reiziger die vanaf Schiphol naar de kazerne is gebracht. De man is in Noord-Italië geweest en bood zich zelf aan om getest te worden. Of hij zich al ziek voelde, is onduidelijk, maar die kans is groot. ,,Maar het gaat goed met hem,” zegt Maurice Dorsman van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,Naar omstandigheden, zeg ik er dan wel bij.”