Coronapatiënt uit Diemen is zelf medewerkster in ziekenhuis Amsterdam UMC

De tweede coronapatiënt in Nederland is een medewerkster van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Dat is via een intern bericht bekendgemaakt aan het personeel van het ziekenhuis, ook ingezien door deze site. Ze zit in thuisisolatie in Diemen en maakt het goed.

Woordvoerder Marc van den Broek van het ziekenhuis bevestigt het feit dat een medewerkster is besmet. ,,We hebben het aan ons personeel laten weten. We gingen er ook wel vanuit dat het bekend zou worden.”

De ziekteverschijnselen bij de vrouw zijn nog gering. De vrouw doet geen werk met patiënten. Wat ze wel doet wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt. De vrouw voelde zich nog maar kort niet lekker. Zij kwam deze week terug uit Lombardije (Italië), is vervolgens gisteren even aan het werk geweest en daarna gecontroleerd in het ziekenhuis waar ze zelf werkt.

,,Toen bleek dat ze corona had, is ze meteen naar huis gestuurd,” zegt Van den Broek. Het aantal contactmomenten met ander personeel valt mee. De vrouw zit nu in een woning in Diemen omdat haar huis in Amsterdam wordt verbouwd.