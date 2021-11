Coronaprotest in Brussel met 35.000 betogers mondt uit in rellen: meerdere agenten gewond

video Relschop­pers misdragen zich in meerdere plaatsen, tientallen aanhoudin­gen verricht

Een dag na de heftige rellen in Rotterdam is de politie zaterdagavond op verschillende plaatsen in Nederland druk geweest met jongeren die zich hadden verzameld en vuurwerk afstaken en daarmee onrust veroorzaakten. Via sociale media waren oproepen gedaan om op diverse plaatsen samen te komen. De meeste arrestaties waren in Den Haag: daar gooide een relschopper een steen door de ruit van een passerende ambulance.

11:16