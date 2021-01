Coronavaccin Moderna waarschijnlijk vanavond al goedgekeurd voor heel Europa

Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt vandaag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het EMA tegenover deze site. Het is nog niet zeker of het comité vandaag al tot een eindoordeel komt. Zo niet, dan wordt er woensdag verder gepraat. Komt er wel een conclusie, dan komt die daarna snel naar buiten. Ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft dan later vandaag een toelichting.

Als de Europese Commissie na de goedkeuring een marktvergunning afgeeft, kan het Moderna-vaccin ook in Nederland worden verspreid. Ons land wil het vaccin inzetten voor bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Dit weekeinde werd bekend dat ook huisartsen het Moderna-vaccin zullen krijgen.

6 miljoen doses

Nederland heeft ruim 6 miljoen doses van het vaccin besteld. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Het eerste kwartaal van 2021 arriveren er naar verwachting slechts een kleine 400.000 doses van Moderna. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend. Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada.

In december werd het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum daarvoor is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk, is het Oxfordvaccin al wel goedgekeurd.

Het vaccin van Moderna lijkt op dat van Pfizer. Beide maken gebruik van de nieuwe mRNA-techniek. Er zijn kleine verschillen: zo moet het vaccin van Pfizer extreem koud worden opgeslagen, bij rond de -75 graden. Voor Moderna is dat -20 graden, dat is dus een voordeel. Het vaccin van Pfizer werkt dan weer ietsje beter bij oudere mensen.

