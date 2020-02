Coronavirus: hoe herken je de symptomen en wat kun je doen om besmetting te voorkomen?

Mensen die het coronavirus oplopen, kunnen de ziekte COVID-19 krijgen. De meeste mensen met die ziekte hebben luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en hoge koorts. Daarnaast kunnen spierpijn, verwardheid, hoofdpijn en keelpijn optreden. Niet iedereen voelt zich doodziek. Van de tot nu toe bekende gevallen van besmetting heeft zo’n 17 procent ernstige tot zeer ernstige klachten. In 2 procent van alle gevallen is de ziekte dodelijk. Er overlijden met name ouderen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten, maar er zijn enkele ook jonge, gezonde slachtoffers gevallen.

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt het overgeven van het virus door iemand zonder klachten weinig voor te komen; de meesten besmettingen gebeuren door iemand die ‘veel virus bij zich draagt’ en (zwaardere) symptomen heeft. Er zijn slechts enkele ‘asymptomische besmettingen’ bekend. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een aantal tips om, mocht het virus naar Nederland komen, verdere verspreiding in te perken. Ron Beekman van het RIVM: ,,Ze zijn niet anders dan de maatregelen die je moet nemen om verspreiding te voorkomen van andere virussen die griep en verkoudheid veroorzaken: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Blijf thuis als je ziek bent en loop met een boog om hoestende mensen heen.’’

Geen zorgen

Het verschil tussen griep en Covid-19 is alleen vast te stellen door een test. En die test werkt alleen als je ook ziekteverschijnselen vertoont. Mensen met griepverschijnselen en verkoudheidsklachten hoeven zich volgens het RIVM in principe geen zorgen te maken dat ze het virus hebben. Pas als je longklachten hebt én onlangs in de Wuhan-regio bent geweest óf contact hebt gehad met een besmet iemand, bestaat de kans dat je geïnfecteerd bent. Beekman laat weten dat sinds de uitbraak deze week ook een bezoek aan de getroffen regio in Italië geldt als een risicofactor. Alle Nederlanders die zijn gerepatrieerd uit de Wuhan-regio hebben uit voorzorg twee weken in quarantaine gezeten, maar vertoonden geen ziekteverschijnselen. Ook mensen die van de cruiseschepen komen worden goed in de gaten gehouden. Beekman: ,,Mocht er iemand besmet zijn, dan komt er meteen contactonderzoek. We brengen dan precies in kaart met wie diegene contact heeft gehad. Zo heeft iedereen die mogelijk besmet is onze aandacht en kan verdere verspreiding voorkomen worden.’’