Coronavirus leeft weer op, zoals voorspeld: ‘Oeteldonk’ absolute koploper

Het coronavirus leeft weer op, zoals al was voorspeld. Afgelopen etmaal zijn 68.345 mensen positief getest op het virus. Dat is het hoogste aantal sinds 12 februari, drie weken geleden. Vooral in het zuiden rijst het aantal besmettingen de pan uit.

Gisteren kwamen er in Nederland 58.301 besmettingen bij. In de afgelopen zeven dagen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 300.827 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 42.976 per dag. Het gemiddelde ligt 15,5 procent hoger dan een week geleden. Voor het eerst in bijna drie weken is het gemiddelde op weekbasis gestegen. Carnavalsvierders, terugkerende wintersporters en de grootscheepse coronaversoepelingen lijken de oorzaak te zijn van de stijging.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

Carnaval

Amsterdam heeft in absolute zin de meeste positieve tests. In de hoofdstad is het coronavirus aangetroffen bij 2741 mensen. Verhoudingsgewijs zijn het echter de gemeentes in Brabant en Limburg die de meeste besmettingen tellen. ‘s-Hertogenbosch spant de kroon met 1747 besmettingen. Omgerekend testte meer dan 1,1 procent van de Bosschenaren het afgelopen etmaal positief. Dat is ongetwijfeld het gevolg van het afgelopen carnavalsweekend, waarin de stad traditiegetrouw als Oeteldonk door het leven gaat.

Ook in buurgemeente Sint-Michielsgestel testte meer dan 1 procent van de bewoners positief. Veel andere gemeentes in het zuiden gaan een eind in die richting. Ter vergelijking: in een stad als Rotterdam testte nog geen 0,2 procent positief, in Amsterdam ongeveer 0,3 procent.

Tien sterfgevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat tien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Rotterdam. De gemeenten Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Berg en Dal, Hellendoorn, Steenwijkerland, Son en Breugel en De Bilt hadden elk een melding van een sterfgeval. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het RIVM zestig sterfgevallen door corona, gemiddeld acht tot negen per dag. Het sterftecijfer schommelt de laatste week rond dat niveau.

Minder dan 150 coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is voor het eerst sinds oktober vorig jaar onder de 150 gedoken. Op dit moment liggen er 147 patiënten met corona op een ic, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het zijn nu acht patiënten minder dan een etmaal geleden. Er werden tien nieuwe patiënten met corona op een ic opgenomen, maar doordat meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch. In totaal liggen er nog 1391 mensen met een coronabesmetting in de ziekenhuizen. Dat is een daling met twintig patiënten ten opzichte van donderdag.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 1244 coronapatiënten, twaalf minder dan een etmaal geleden. Er werden 153 nieuwe mensen met een coronabesmetting opgenomen, maar doordat nog meer patiënten de afdelingen verlieten, daalde de bezetting toch.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook besmet bleken. Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie er mét of vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.

Belgen bijna helemaal verlost van maatregelen

Ook België schrapt maandag vrijwel alle resterende coronamaatregelen. Voor toegang tot de horeca, concerten, discotheken of bioscoop kan de coronapas op zak blijven. De sluitingsuren voor nachtclubs en cafés verdwijnen en een mondkapje zal alleen nog in het openbaar vervoer, de ziekenhuizen en de verpleegtehuizen moeten worden gedragen.

Beperkingen op de capaciteit van theaters en evenementen vervallen. Het horecapersoneel hoeft geen mondkapje meer te dragen, en leerlingen van het middelbaar onderwijs evenmin. Een FFP2-masker wordt wel nog aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, zowel binnen als buiten. Binnen blijft het gebruik van een CO2-meter en een actieplan voor luchtzuivering verplicht. Dat geldt ook voor afgesloten tenten of overdekte terrassen.