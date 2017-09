Corruptie die fundament van Europa aantast

De omgekochte politici uit België, Bulgarije, Slovenië en Italië schilderen in ruil voor die douceurtjes een rooskleurig beeld van de mensenrechten in het land, Azerbeidzjan. Tevens houden ze hun mond over de gierende corruptie in de voormalige Sovjet-republiek. De omkoopaffaire heet in de wandelgangen 'The Azerbaijan Laundromat': de 'Azerbeidzjaanse witwasmachine'.



Tot nog toe raakt ze vooral de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Dit is de Europese mensenrechtenorganisatie die toeziet op democratie en de rechtsstaat in 47 Europese landen.De verdachte politici maken - of maakten - deel uit van dit orgaan. Afgelopen weekend stapte een van hen, de Belgische liberaal Alain Destexhe, uit de Assemblee. Zijn stichting blijkt positieve rapporten over verkiezingen in Azerbeidzjan te hebben geproduceerd.



Ook heeft de stichting vanuit Bakoe geld ontvangen. Eerder al raakte de Italiaanse parlementariër Luca Volonte in opspraak. Volonte, die in eigen land wordt vervolgd voor corruptie en witwassen, was voorzitter van de grootste fractie, de christendemocaten, en was rapporteur over Azerbeidzjan. De Italiaan heeft bevestigd 2,3 miljoen euro te hebben ontvangen voor 'politieke adviezen' aan een Azerbeidzjaans parlementslid, dat ook in de Raad van Europa zit.