Corruptieproces aanschaf dienstauto's begint

Vlaardingse getuige wijst ouders de weg naar vermiste Abdullah

4 december De sinds vrijdagavond vermiste 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam heeft drie dagen doorgebracht in het tuinhuisje in Vijfsluizen waar hij uiteindelijk is gevonden. Het was aan de volharding van de Vlaardingse Ummu Camci te danken dat Yilmaz en Gulbahar Mazmahor na de slopende tijd van onzekerheid eindelijk hun zoon in hun armen konden sluiten.