Covid-19 was een ziekte van ouderen, nu blijkt dat jongeren ook zwaar te lijden hebben

Het mooiste moment van deze week, zowel in schoonheid als tragedie, was de comeback van de Belgische zanger Stromae, die in het Franse journaal werd geïnterviewd én mocht zingen. In het nummer L’enfer (de hel) beschrijft hij hoe een angstige, depressieve en zelfs suïcidale periode in zijn leven voelde, een uitzichtloos bestaan van jaren voor een dertiger met onwijs veel creatief talent. De video ging heel de wereld over.



In deze week, waarin we allemaal konden zien dat de avondlockdown onhoudbaar bleek, vanwege de frustraties van veel ondernemers, verscheen er nog een bericht, dat je vreemd genoeg direct kon linken aan het persoonlijke leed van Stromae. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (Cans) publiceerde cijfers waaruit blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen tot dertig jaar met 15 procent is gestegen. Een piek die nader onderzoek verdient, maar dat corona meespeelt lijkt evident.