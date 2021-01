Crimineel Zwarte Cobra is terug in Nederland maar daarmee nog lang geen vrij man

De Nederlandse drugscrimineel Henk R., alias de Zwarte Cobra, die vanmorgen in het diepste geheim vanuit de Verenigde Staten landde op Schiphol is hier direct vastgezet voor een Nederlandse straf die hij nog moest uitzitten. Toch is R. volgens zijn advocaat blij weer hier te zijn. ,,Eindelijk kan hij zijn familie weer zien.”

R. gold in de jaren negentig van de vorige eeuw als een kopstuk in de Nederlandse onderwereld en werd in 2006 in de Verenigde Staten veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij had plannen een miljoen xtc-pillen het land binnen te smokkelen. Ook kreeg hij een miljoen dollar boete opgelegd.

Advocaat Mark Teurlings probeerde sindsdien meermalen R. naar Nederland te krijgen om hem zijn straf hier te laten uitzitten. De omstandigheden in zijn Amerikaanse cel waren erbarmelijk. In 2015 leek dat verzoek eindelijk te worden ingewilligd, maar toen het nieuws uitlekte, ging de vlucht op het allerlaatste moment toch niet door.

Nu is het dan toch echt zover, maar wel nadat hij zijn Amerikaanse straf erop heeft zitten. R. zou eigenlijk in mei vrijkomen, maar kreeg na aandringen van zijn advocaat vijf maanden strafkorting omdat hij met zijn 69 jaar op leeftijd is.

Genieten van zijn vrijheid kan hij echter niet. Twee Nederlandse marechaussees haalden hem op in de Verenigde Staten, omdat hij in Nederland nog een oude straf moet uitzitten van ruim veertien maanden. En er dreigt meer onheil. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat ze hem ook willen vervolgen voor zijn vermeende betrokkenheid bij de liquidatie van de van oorsprong Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en zijn Belgische vriendin Anne de Witte. Zij werden in mei 1993 doodgeschoten in Antwerpen. Die zaak maakt deel uit van het liquidatieproces Passage, waarin onder meer Dino Soerel terecht heeft gestaan. Justitie kondigde jaren geleden al aan dat R. ‘aan de beurt zou komen’ voor de dubbele moord in Antwerpen. De uitvoerders daarvan zijn in Passage veroordeeld.

Opgelucht

Toch is R. volgens Teurlings opgelucht dat hij eindelijk zijn Amerikaanse cel kan verlaten. Medisch is hij er slecht aan toe. Vooral aan zijn gebit is jaren niets gedaan waardoor hij bijna niet meer kan kauwen. Afgelopen weken kreeg hij vloeibaar voedsel. Toch is hij opgelucht, laat Teurlings weten. ,,Voor hem zal het zalig zijn dat hij zijn familie weer kan zien.”

Al zal hij zijn zoon David nog steeds niet in de armen kunnen sluiten. Die werd in 2018 veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plegen van plofkraken.

