Criminele jongeren krijgen vaak geen hulp, toenemende zorgen bij kinderbescherming

Twee keer levenslang geëist na vergis­moord buurthuis en liquida­ties in Amsterdam

De verdachten van de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in een buurthuis in Amsterdam moeten levenslang de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. In de zaak van Randall D. (41) en Emylio G. (30) draaide het verder om twee liquidaties in 2015 in Amsterdam en Zaandam.