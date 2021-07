Crisis in de ggz: Er zijn nog ruim 75.000 wachtenden voor u

Aanslag Peter R. de Vries Waarom liep Poolse veelpleger vrij rond? Politie hult zich in stilzwij­gen

9 juli Politie en justitie hullen zich in stilzwijgen over de vraag waarom de 35-jarige Pool die is aangehouden wegens de moordaanslag op Peter R. de Vries überhaupt nog vrij rondliep. De Pool werd namelijk vorige week ook al een keer aangehouden en werd volgens bronnen door justitie in Polen gezocht.