Crisis in geheim politieteam na zelfmoord undercoveragent: ‘Critici worden snoeihard weggewerkt’

Het vertrouwen in de leiding van WOD heeft een nieuwe deuk opgelopen nadat een zogeheten infiltrant uit het team zelfmoord heeft gepleegd. Na jaren undercover te hebben gewerkt, zat zijn afgesproken termijn erop. Hem was een andere functie binnen de heimelijke afdeling beloofd, maar die belofte was weer ingetrokken.



,,Iedereen is aangeslagen en vindt het verschrikkelijk voor zijn familie”, zegt een collega. ,,We kunnen niet bewijzen dat dit vanwege het werk is gebeurd, maar de manier waarop met hem is omgegaan, zal niet hebben geholpen.” Er wordt een intern onderzoek ingesteld naar de suïcide van de undercoveragent.



De politie kan slechts bevestigen dat een collega ‘in het heimelijke’ is overleden. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Dat zegt Janine van den Berg, het hoofd van de landelijke eenheid, tegen deze site.