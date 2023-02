Crowdfunding voor laatste reis van verongelukt meisje (17): ‘Op weg naar haar papa’

Boze vakbonden sturen 'hele heftige brief' naar NVZ: 'Maar ons bod is ongekend goed’

Het conflict tussen de vakbonden en koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dijt steeds verder uit. In een brief dreigen de FNV, CNV, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ met harde acties als de ziekenhuizen niet voor volgende week dinsdag 12.00 uur tegemoetkomen aan de eisen voor de nieuwe cao. Het gaat om het zoveelste ultimatum van de bonden. De NVZ heeft het over ‘een hele heftige brief, met heel veel eisen’. ,,Ons huidige bod is écht goed genoeg.”