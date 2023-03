Cruciaal spooronderhoud op losse schroeven door verbod gevaarlijk kwartssteen tussen de rails

Reactie Arbeidsinspectie: ProRail kiest voor economisch gewin

De Arbeidsinspectie bestrijdt dat er een tekort aan kwartsloze stenen is voor spoorwerkzaamheden, zoals ProRail claimt. ,,In Duitsland is er meer dan voldoende kwartsloze ballast beschikbaar om mee te werken”, zegt woordvoerder Paul Q. van der Burg. ,,Alleen moet ProRail daar dan wel een contract mee afsluiten.” Bij de Arbeidsinspectie bestaat wel een vermoeden waarom dat nog niet is gebeurd. ,,Economisch gewin lijkt bij ProRail te prevaleren boven de gezondheid van werknemers.” De Arbeidsinspectie beklemtoont dat het zijn wettelijke taak is om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. ,,Voor ons doet het er niet toe dat er iets wel of niet aanwezig is. Het gaat er hier om dat werknemers op het spoor veilig kunnen werken.’’