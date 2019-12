Cybercriminelen plukken in een nacht tijd 1 miljoen euro van man uit Noord-Nederland

Een man in Noord-Nederland is onlangs in een nacht tijd voor 1 miljoen euro geplukt door cybercriminelen. Een internationale campagne moet mensen nu voor internetfraude waarschuwen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het slachtoffer kreeg een sms die afkomstig leek te zijn van zijn eigen bank. In het tekstbericht stond dat zijn pinpas verouderd zou zijn. In een link in het bericht kon de man meteen een nieuwe aanvragen. Het slachtoffer werd doorverwezen naar een nagemaakte website van zijn bank en vulde zijn gegevens in. De volgende ochtend was hij bijna een miljoen euro armer.

,,De actie viel samen met zijn persoonlijke situatie. Zijn pas was echt aan vervanging toe’’, vertelt persofficier Gerben Wilbrink. ,,In goed vertrouwen stuurde hij zijn pasje op.’’ De man schakelde de politie in. Middels onderzoek moet duidelijk worden wie hierachter zit, aldus Wilbrink. ,,Maar de geldezel komt altijd in beeld. Daar is geen ontsnappen aan.’’

Katvangers

,,Een van de grootste zaken ooit’’, zegt Jeroen Houwink, officier van justitie van het Arrondissementsparket Noord-Nederland, over de kwestie van de man in Noord-Nederland. Er waren 140 katvangers bij betrokken, ‘geldezels’ genaamd. Die vingen elk zo’n 3.000 tot 4.000 euro vanuit het crimineel netwerk voor het wegsluizen van de buit.

Cybercriminelen rukken op. Het eerste halfjaar van 2019 is er voor 3,8 miljoen schade door internetfraude geconstateerd.

Dat is bijna gelijk aan heel 2018, zegt Houwink, die gespecialiseerd is in internetfraude. Toen werd er in een jaar voor 3,8 miljoen euro genoteerd.

Geldezel

Daarom hebben politie, justitie en ruim 300 banken in 31 landen de handen ineen geslagen. In het kader van het project EMMA (European Money Mules Association) starten ze vandaag de campagne: don’t be a mule. Oftewel: wees geen geldezel.

Dat zijn mensen die hun bankrekening aanbieden aan criminelen. De fraudeurs parkeren daar tijdelijk gestolen geld. De zogenoemde geldezel krijgt daar een vergoeding voor, variërend van een geldsom tot een hamburger.

Zolang er mensen zijn die tegen betaling hun rekening beschikbaar stellen aan cybercriminelen, stoppen dergelijke praktijken niet.

Met het project EMMA willen politie, justitie en banken mensen alert maken voor de gevaren van het geldezel zijn. Die maken deel uit een crimineel netwerk. Ook al zijn ze zelf niet bij de oplichting betrokken.