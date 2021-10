D66: maak financiële belangen nieuwe ministers publiek

De Democraten leggen hun wens op tafel nu de inhoudelijke onderhandelingen over het vierde kabinet Rutte van start gaan met VVD, CDA en ChristenUnie. Kamerlid Joost Sneller van D66 zal zijn voorstel volgende week inbrengen bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken. ,,Hoe gevoelig dit soort kwesties liggen, laat de kwestie-Hoekstra zien die dit weekend het licht zag.’’

Sneller doelt op het bekend worden van de belangen die de minister van Financiën Wopke Hoekstra tot de week voor zijn ministerschap had. Toen Hoekstra in 2011 senator werd, was hij al lid van een besloten beleggingsclub die investeerde in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Dit verliep via een brievenbusfirma die op de Britse Maagdeneilanden was gevestigd. Dergelijke constructies via belastingparadijzen worden door het kabinet juist bestreden.

Quote Er is een risico als beoogde ministers en staatsse­cre­ta­ris­sen achter gesloten deuren inzicht moeten geven in hun financiën, zoals tot nu toe gebeurt Joost Sneller, D66

,,We moeten in Nederland een been bijtrekken als het gaat om transparantie’’, zegt Sneller. Hij wijst op kritiek van het Europese anti-corruptieorgaan GRECO. Deze zomer trok GRECO wederom aan de bel, omdat Nederland geen enkele van de zestien aanbevelingen volledig heeft overgenomen. Zo bepleitte GRECO een duidelijke gedragscode voor bewindslieden over wat wel en niet kan. Ook moeten zij tijdens hun ambtsperiode tussentijds verantwoording afleggen over hun financiële belangen.

Kwetsbaar

Sneller: ,,Als je in het hoogste ambt aan de uitvoerende kant Nederland gaat dienen, mag je die belangen zichtbaar maken. Er is een risico als beoogde ministers en staatssecretarissen achter gesloten deuren inzicht moeten geven in hun financiën, zoals tot nu toe gebeurt. Het maakt bewindspersonen kwetsbaar in de loop van hun bestuursperiode. En het maakt de democratie kwetsbaar omdat het vertrouwen deuken oploopt als er incidenten zijn.’’

De huidige regel is dat de minister-president na een gesprek met nieuwe bewindslieden een brief naar de Tweede Kamer stuurt, waarin hij bekendmaakt welke belangen van wie op afstand zijn gezet. Maar dat gaat ook weleens mis. Zo bleek CDA-staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw in 2011 tijdens zijn ambtsperiode nog subsidie te ontvangen voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. Dat ging om bijna twee ton.

