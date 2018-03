Daar sta je dan, met je auto in de Waddenzee...

Het hield inwoners van het Friese Sint Jacobiparochie al dagenlang bezig: van wie was toch die auto die op miraculeuze wijze in de zee geworpen leek? De auto stond sinds afgelopen weekend vast in het slijk en niemand wist wie 'm daar achterliet.



Vandaag werd duidelijk dat het de auto is van de 19-jarige Stan uit Helmond. Hij vertelt aan Omroep Brabant: ,,We wilden met een groep vrienden naar Groningen rijden. Maar er werd een tussenstop gemaakt om met eb de Waddenzee in Friesland op te rijden. En daar ging het helemaal mis."



,,We hebben geprobeerd om met een andere auto mijn auto eruit te trekken, maar hij zat helemaal vast." Het water kwam steeds dichter bij, waardoor de jongens uiteindelijk genoodzaakt waren om de auto achter te laten. Ze besloten de politie te bellen om op te biechten wat ze gedaan hadden.