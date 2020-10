Daelorian (24) was een ‘hele dure paspop’: ‘Ik had maat 34, maar moest afvallen’

stemmen ‘Grijze Piet’ valt verkeerd: Arnhem schrapt subsidie intocht Sinter­klaas

3 oktober Met een ‘Grijze Piet’ in plaats van een zwarte of bruine komt de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz in Arnhem tegemoet aan de eis van de gemeenteraad om een einde te maken aan wat critici ‘het racistische karakter van de Pietfiguur’ noemen.