‘Dagelijks moet je ergens een mening over hebben, maar die heb ik gewoon niet’

Soms sla je dicht. Dat heeft iedereen. Je weet niet meer wat je moet zeggen, alles wat in je opkomt zou onverschillig klinken, oppervlakkig, gezocht, onbenullig, defensief. Gelukkig schijn ik eruit te zien of ik diepzinnige gedachten heb; dat is meegenomen. Mensen speculeren vaak dat ik zit te broeden op rake opmerkingen en grondig doordachte observaties.



Met name als mijn hoofd leeg is.