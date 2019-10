Dagenlang ‘vallende sterren’ te zien

De verwachting voor Nederland is dat door de Orioniden er zo’n negen tot twaalf lichtstreepjes per uur te zien zijn in de nacht van maandag op dinsdag. ,,Dat is niet veel en je moet er dus even goed voor gaan zitten en geduld hebben", stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Maar samen met de sporadische meteoren (iedere nacht zijn er wel een aantal meteoren te zien) zijn er ruim twintig meteoren te verwachten per uur.”

De hoeveelheid meteoren die je kunt zien hangt sterk af van waar je op aarde bent. ,,De Orioniden ‘komen’ uit het sterrenbeeld Orion. Hoe hoger dit sterrenbeeld aan de hemel staat, hoe meer Orioniden je mag verwachten”, legt Klaassen uit.

Wensen

In Nederland staat Orion op zijn hoogst rond 6.00 uur ‘s ochtends. Deskundigen geven het advies om niet direct naar Orion te kijken maar om te focussen op een donker deel ergens net buiten het sterrenbeeld. De kans dat je dan wat ziet is groter. Klaassen: ,,Verwacht geen groot spektakel van de Orioniden, maar wie weet, misschien je er toch een paar en mag je een of meerdere wensen doen.”

De maan is een niet al te grote stoorzender in de nacht van maandag op dinsdag. Hoewel de maan aan de hemel staat is maar zo’n 30 procent verlicht. ,,Geen maan is natuurlijk het meest ideaal", aldus Klaassen. ,,Tsja, en dan is natuurlijk wel de grote vraag: zijn er wolken? Want al vallen er 1000 meteoren, als het bewolkt is, valt er niets te zien. Het is nu nog moeilijk te zeggen of de nacht helder genoeg verloopt. De huidige weerkaarten laten wel opklaringen zien dus dat zou gunstig zijn.”

Dagenlang