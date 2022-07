Dakloos voor een dag. Wat een stompzinnig experiment van Van Ooijen

OM eist 6 jaar cel tegen Samir A. voor ‘prison break’ van Nederland­se IS-vrou­wen

Een van Nederlands bekendste jihadisten, Samir A. zou (weer) zes jaar de cel in moeten, zo eist het Openbaar Ministerie. Dit keer omdat hij hielp bij het ontsnappen van Nederlandse IS-vrouwen uit kampen in Syrië. ,,Samirs streven naar martelaarschap dat hij in het verleden kende, heeft nu alleen een andere vorm gekregen.”

13 juli