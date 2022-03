Daling coronagevallen zet door, vooral minder besmettingen bij jongeren

Een eekhoorn met een boodschap­pen­wa­gen­tje? Olga (51) zet ‘m met slimme truc op de foto

Een eekhoorn die met zijn pootje op een ouderwetse wastobbe leunt, met een wapperende waslijn boven hem. Of een eekhoorntje op een bakfiets met een andere knabbelaar in de laadbak. Olga Kegel uit Rockanje legt deze snoezige taferelen allemaal vast met haar camera. Gewoon in het bos, met wilde eekhoorns. Haar geheim? Een handjevol walnoten uit eigen tuin, de juiste plek en een hond met een neus voor de dieren.

27 februari