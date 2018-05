Dam bereidt zich onder politietoezicht voor op Dodenherdenking

Er zijn vanavond meerdere gebiedsverboden van kracht. Actievoerder Rogier Meijerink mag zich vanavond tussen 18.00 tot 22.00 uur niet op de Dam vertonen. Zijn aanwezigheid zou tot onrust kunnen leiden, stelt de gemeente. De rechter oordeelde dat het gebiedsverbod gerechtvaardigd is.



De aanwezigen leven ondertussen ontspannen toe naar de herdenking. Chris Fontijn uit Almere hoopt op een waardige avond, zegt hij. ,,Ik ben niet bang dat er iets gebeurt. Er is genoeg politie op de been." Net zoals andere bezoekers van de herdenking heeft Fontijn geen goed woord over voor het vanochtend afgeblazen protest. ,,Hoe haal je het in je hoofd.''



,,Ik begrijp nog wel wat die mensen willen aantonen", zegt een andere aanwezige. ,,Maar de manier waarop is volkomen verkeerd. Ze kunnen ook ingezonden brieven schrijven aan een landelijk dagblad. Dat wordt echt wel opgepikt."



De gemeente Amsterdam meldde eerder vanmiddag dat er meerdere gebiedsverboden zijn uitgedeeld voor de Nationale Dodenherdenking. Later trok de gemeente die stelling weer in. Een woordvoerder stelt nu dat in elk geval Meijerink er een heeft, net als de zogenaamde Damschreeuwer die enkele jaren terug voor onrust zorgen. Over andere gevallen 'kan de gemeente geen uitspraken doen'.