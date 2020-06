Dam in Amsterdam bomvol met duizenden demonstranten tegen politiegeweld

UpdateIn Amsterdam wordt vanaf 17.00 uur vanmiddag gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaanse verdachte George Floyd (46) in Minneapolis. Op foto’s is te zien hoe de hele Dam in het centrum van de hoofdstad bomvol staat met duizenden mensen. Niet alleen op het centrale plein, ook in de straten eromheen staan en lopen demonstranten. De sfeer is goed, maar op Twitter vragen vele mensen zich af of zo'n massale bijeenkomst in deze tijden wel zo'n goed idee is.

De meeste demonstranten dragen mondkapjes, zoals ze door de organisatie was gevraagd. Sommigen houden protestborden in de lucht. Ze strijden tegen politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU en willen hun solidariteit tonen met de demonstranten in Amerika. Op foto’s van het plein in Amsterdam zijn honderden demonstranten te zien. Dat meldt ook een verslaggever van NPO Radio 1: ,,De hele Dam staat vol’’. Het gaat om duizenden betogers.

De demonstratie in Nederland is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet, in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL. Volgens de organisatoren ‘doet dit denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem, zoals #MitchHenriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den Haag’.

De organisatie loopt rond met bordjes met instructies voor de anderhalve meter afstand, maar dat wordt nauwelijks opgevolgd. Ook staan er kruisen op de straat waarop mensen zouden moeten staan, het is niet mogelijk. Het is vanwege de drukte voor de demonstranten onmogelijk de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Op de Dam zijn ook agenten aanwezig, zo is te zien op beelden. Eerder was al aangegeven dat zij niet zullen handhaven op de afstandsregel. Een woordvoerder van de politie zei dat de betoging vooralsnog vreedzaam verloopt. De gemeente verwachtte aanvankelijk zo'n 200-300 mensen. Ook de Damstraat staat vast, de trams worden inmiddels omgeleid.

Volledig scherm Iemand van de organisatie vraagt om 1,5 meter afstand. © ANP ,,Ik sta hier niet om jullie te feliciteren dat het in Nederland beter gaat dan in de VS,” zegt spreker Jennifer Tosch, oprichter van Black Heritage Tours in Amsterdam. ,,Het gaat niet alleen om het vermoorden van mensen in de VS, maar om witte suprematie in de hele wereld.”



Op Twitter zijn #Amsterdam en #BlackLivesMatter inmiddels trending topin op Twitter. Vele Twitteraars maken zich bij het zien van de beelden en het grote aantal demonstranten zorgen: de onderlinge afstand tussen de mensen op de Dam is zo klein, dat het vragen is om nieuwe coronabesmettingen.

Zo ook CDA-Kamerlid Chris van Dam. Zo veel mensen zo dicht bij elkaar: dat moet je nu absoluut niet willen. Demonstreren is een belangrijk grondrecht, maar houd je verstand erbij', twittert hij.

Volledig scherm © ANP

Berlijn en Londen

Volledig scherm Uit solidariteit met Amerikaanse demonstranten wordt ook gedemonstreerd op de Dam. © AFP De dood van de Amerikaan Floyd heeft ook in andere buitenlandse steden buiten de VS tot protesten geleid. In Berlijn kwamen volgens de politie gisteren circa 1500 mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. In de Duitse hoofdstad was er een dag eerder ook al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München een kleine betoging zondag voor het consulaat.



In Londen hebben betogers volgens de BBC de grootste betoging sinds de invoering van de lockdown vanwege het coronavirus gehouden op Trafalgar Square. Ze blokkeerden de weg naar de Amerikaanse ambassade. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. In Toronto hebben volgens de deelnemers zeker 4000 mensen in optocht tegen het politieoptreden in het buurland betoogd. In Amsterdam wordt maandag een demonstratie gehouden.

Rellen in VS

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht.

Er komen jaarlijks in de VS circa duizend mensen om het leven door politiegeweld (cijfers uit 2018). Tussen de vijftig en zestig agenten worden tijdens hun werk gedood door criminelen of verdachten. Het aandeel van Afro-Amerikanen in de misdaad is gezien de omvang van de bevolkingsgroep erg hoog, zowel in het aantal daders als slachtoffers. In 2018 was bijna een kwart van de mensen die de politie doodschoot Afro-Amerikaans. De circa 40 miljoen Afro-Amerikanen staan voor bijna 13 procent van de bevolking.

Volledig scherm Demonstranten tijdens het protest op de Dam Diverse antiracismeorganisaties houden een manifestatie uit protest tegen wat zij noemen politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. Aanleiding is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. © ANP