Damin (10) na bijna twee jaar weer naar school na onterechte schorsing: moeder barst in tranen uit

in kaart Ongelijk­heid groeit: leegloop scholen in provincie en regio, juist lerarente­kort in Randstad

De komende twintig jaar stijgt het aantal schoolgaande kinderen in de Randstad en Midden-Nederland. In sommige gemeenten zelfs explosief. In andere provincies lopen de scholen juist leeg, zo blijkt uit een analyse van schattingen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).