Dán maar voetbalwedstrijden zonder publiek

Feest in Schilders­wijk na winst Marokko, maar opnieuw aanhoudin­gen: ‘Ik zei toch abi, ga naar osso’

In de Haagse Schilderswijk is een volksfeest losgebarsten nadat Marokko zich dinsdagavond plaatste voor de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Op straat werd gezongen, vuurwerk afgestoken en met Marokkaanse en Berberse vlaggen gewapperd. Tien mensen zijn aangehouden.

7 december