Daniël (4) 'schreeuwt het uit' als ouders in cafetaria onder schot worden gehouden

‘Alleen maar geschreeuwd’

Uit angst voor haar leven geeft de uitbaatster de hele doos met sigaretten mee. Het vierjarige zoontje van de eigenaar zit tijdens de overval in de zaak televisie te kijken, maar heeft volgens de politie alles zien gebeuren. ,,Hij heeft alleen maar geschreeuwd toen hij zag dat zijn ouders onder schot werden genomen”, vertelt woordvoerder Dion Luijten in de uitzending.

Op de doorgaans toch al rustige dinsdagavond zijn op het moment van de overval verder geen klanten meer in de cafetaria. Het echtpaar, dat ruim een jaar geleden de zaak overnam, is al aan het opruimen als het tweetal vreemden binnenkomt. Uiteindelijk gaan ze er te voet vandoor met hun verzameling sigarettensloffen, van onder andere de merken Marlboro, Camel en L&M.

Signalement

De politie heeft in de uitzending een signalement van de daders vrijgegeven. De langere dader droeg zwarte kleding en had zijn capuchon op. Hij droeg een sjaal tot over zijn neus en mond, had een blanke huidskleur en een slank postuur.

Zijn compagnon, die een stuk langer was, droeg ook donkere kleding en had de blauwe capuchon van zijn vest omhoog. De jongeman droeg een sjaal tot over zijn mond en neus, had een blanke huidskleur en was ongeveer 1.70 meter lang. Ook hij had een slank postuur.