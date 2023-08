Dankzij 50.000 euro aan donaties kan alleenstaande moeder Gwenny behandeld worden aan kanker

rechtszaak Met drank en cocaïne op, scheurt C. met 100 kilometer per uur door woonwijk: ‘Voor mij een groot raadsel’

Drankgebruik, sporen van cocaïne in zijn bloed. Een doldwaze achtervolging dwars door de polder. Bij de jacht scheurt een automobilist met 100 kilometer per uur door een woonbuurt en rijdt in op agenten. Met getrokken wapens trekken zij hem uit de auto. Wat bezielde bestuurder C. den H.?