Dankzij haar vader hoefde Mariëtte Hamer niet naar de huishoudschool: ‘Hij was mijn held’

Frauderen­de moeder en dochter niet vervolgd om achterover­druk­ken zorggeld

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafvervolging in tegen de Oldenzaalse zorgondernemer Yvonne Verdonkschot en haar dochter Kristy Kühlkamp. Volgens de rechtbank in Almelo hebben de twee overduidelijk gefraudeerd, maar de politie heeft de aangifte nooit doorgezet naar het OM. Waarom is onduidelijk.

24 juni