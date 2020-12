Danny (18) kwam nooit aan op zijn werk: grote zoekactie in en rond kanaal Raalte

video Werkstraf voor doodsbe­drei­ging Rutte: ‘Zou het liefst een gebakje met hem gaan eten’

14:20 Hij had spijt van zijn daad en schreef in de nacht dat hij werd opgepakt meteen een excuusbrief aan Mark Rutte. De doodsbedreigingen die Roy L. deed aan het adres van de minister-president had hij niet zo persoonlijk bedoeld. Voor het telefonisch bedreigen van Rutte kreeg L. vandaag van de rechtbank in Zutphen een werkstraf van veertig uur.